Feldkirchen-Westerham (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Wichtiger Meilenstein, ökologisch bedenkliche PFCs zu eliminieren, erreicht - Verstärkter Einsatz von recycelten und spinndüsengefärbten Textilien verringert Wasserverbrauch sowie CO2-Emissionen



Die Fabrics Division von W. L. Gore & Associates gibt bekannt, dass sie den ersten wichtigen Meilenstein ihres ambitionierten PFC-Ziels bis zum Jahr 2020 ökologische bedenkliche PFCs ("PFC of Environmental Concern" = PFCEC) aus dem Lebenszyklus der überwiegenden Zahl ihrer Outdoor-Laminate zu beseitigen, erreicht hat. Dieses ehrgeizige Ziel hatte Gore Fabrics im Februar 2017 bekannt gegeben (www.gore-tex.com/pfcgoal).



Auf dem OutDoor-Messestand in Friedrichshafen (A1, 302) präsentiert Gore Fabrics erstmals eine Reihe zweilagiger GORE-TEX Jacken, die mit einer dauerhaft wasserabweisenden Imprägnierung ("Durable Water Repellent" = DWR) ohne ökologisch bedenkliche PFCs auskommen und gleichzeitig das Gore Markenversprechen GUARANTEED TO KEEP YOU DRY erfüllen. Die Jacken werden unter anderem von Kunden wie Berghaus, Haglöfs und Marmot hergestellt.



Neben der Imprägnierung, die frei von ökologisch bedenklichen PFCs ist, haben diese Jacken einen weiteren Umweltvorteil: Sie sind mit GORE-TEX Laminaten hergestellt, deren äußere Textillage aus recyceltem Material produziert wurde - ein weiterer wichtiger Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie von Gore Fabrics.



Der Einsatz von Recycling-Materialien trägt dazu bei, Plastikmüll zu reduzieren, der sonst auf Müllhalden oder in der Verbrennung landen würde. Das von Gore Fabrics verarbeitete recycelte Nylon stammt gegenwärtig aus Produktionsabfällen, das recycelte Polyester aus gebrauchten PET-Flaschen.



Bernhard Kiehl, Leiter des Nachhaltigkeitsprogramms von Gore Fabrics: "Die ausgestellten, zwei-lagigen GORE-TEX Jacken haben eine Imprägnierung, die ohne ökologisch bedenkliche PFCs auskommt, sowie ein Außentextil aus recyceltem Material. Sie verdeutlichen unsere Entschlossenheit, verstärkt umweltverträglichere Produkte anzubieten. Das positive Feedback unserer Kunden und Konsumenten motiviert uns nochmal zusätzlich: Wir werden weiter an der Entwicklung moderner Material-Lösungen arbeiten, um Produkte mit der bestmöglichen Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, langer Haltbarkeit und möglichst geringem ökologischen Fußabdruck anzubieten."



Bietet Gore Fabrics in seiner aktuellen Produkt-Kollektion für die Herbst-/Winter-Saison 2018 über ein Dutzend GORE-TEX Laminate an, deren äußere Textillage aus Recycling-Material hergestellt ist, soll sich diese Zahl bis zur Herbst-/Winter-Saison 2019 nahezu verdreifachen.



Auch eine zweite Innovation steht bereits in den Startlöchern, um von Gores Kunden zur Herbst-/Winter-Saison 2019 auf den Markt gebracht zu werden: spinndüsengefärbte äußere Textillagen.



Spinndüsenfärbung ("Solution Dyeing") ist ein Verfahren zur Färbung von Textilgarnen, das - im Vergleich zu herkömmlichen Färbeprozessen - den Wasserverbrauch um bis zu 60% reduziert sowie CO2-Emissionen spürbar verringert. Bei der Spinndüsenfärbung werden die Farbstoffe mit Nylon- oder Polyester-Granulat vermischt noch bevor dieses eingeschmolzen und zu Garn versponnen wird. Das so gewonnene Garn ist dauerhaft tiefengefärbt und kann sofort zu Stoffen verwebt werden.



Gore Fabrics hat außerdem eine neue innere Textillage entwickelt, die die Vorteile des Spinndüsenfärbe-Verfahrens mit den Vorteilen von Recycling-Materialien kombiniert. Ergebnis sind weitere 18 Laminate mit spinndüsengefärbtem Gewebe.



Thomas Kiebler, Leiter des globalen Textil-Teams Gore Fabrics erklärt: "Wir wollen unser Angebot an spinndüsengefärbten Textilien weiter ausbauen. Das hat zwei entscheidende Vorteile: Wir erhöhen die Farbechtheit der Produkte deutlich und verringern gleichzeitig deren ökologischen Fußabdruck. Die Entwicklung leistungsfähiger, langlebiger Outdoor-Bekleidung ist schließlich - das zeigen unsere Ökobilanz-Studien - das Beste, was wir tun können, um den Umwelteinfluss zu verringern."



Über Gore Fabrics



Gores Division Fabrics hat vor 40 Jahren die Industrie für Outdoorbekleidung mit dem wasserfesten und atmungsaktiven GORE-TEX revolutioniert und bleibt weiterhin ein führender Innovator für Funktionskleidung. Produkte mit Gore Funktionsmaterial bieten Komfort und Schutz und ermöglichen ihren Trägern, ihre Ziele weiter zu stecken und mehr zu erleben: unter schwierigsten Bedingungen wie auch im Alltag. Beim Wandern im strömenden Regen, bei militärischen Einsätzen oder bei der Brandbekämpfung - Gore versteht die Anforderungen von Verbraucher und Branche und garantiert so die Entwicklung von Produkten mit sinnvollen Eigenschaften. www.goretex.com



Über Gore



W. L. Gore & Associates ist ein globales Unternehmen aus dem Bereich der Materialwissenschaften, das sich zum Ziel setzt, Industrien und Leben zu verbessern. Seit 1958 löst Gore komplexe technischen Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen - vom Weltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Inneren des menschlichen Körpers. Mit rund 9.500 Mitarbeitern und einer starken, teamorientierten Kultur generiert Gore einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. www.gore.com



OTS: W.L. Gore & Associates GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118092 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118092.rss2



Pressekontakt: Dr. Anja Herberg W. L. Gore & Associates GmbH Herman-Oberth-Strasse 24 85639 Putzbrunn, Deutschland Telefon: +49 89 4612 2774 Mobil: +49 172 135 9374 E-Mail: aherberg@wlgore.com