Genf (ots/PRNewswire) - DyAnsys Europe SARL hat bekannt gegeben, dass seine Muttergesellschaft, DyAnsys Inc., die Zulassung der U. S. Food and Drug Administration für ein aurikuläres Neurostimulationsgerät zur Behandlung der Symptome von Opioidentzug ohne Betäubungsmittel erhalten hat. Das Gerät, Drug Relief®, wird in Europa durch DyAnsys Europe SARL vertrieben.



Drug Relief® kann jetzt von den Anbietern zur Anwendung während der Opioidentgiftung verschrieben werden. Dieses tragbare Gerät sendet elektrische Impulse durch winzige Nadeln, die in das Ohr eingeführt werden, um Symptome wie Angst, Unruhe, Depression, Übelkeit, Opiatverlangen und viele andere zu lindern.



"Dieses Gerät bringt Hoffnung für diejenigen, die an Opioidabhängigkeit leiden", sagte Srini Nageshwar, das geschäftsführende Vorstandsmitglied von DyAnsys. "Wir befinden uns in einer schweren Krise, und wir brauchen nicht-narkotische Optionen und Alternativen wie diese, die für jeden einzelnen Patienten und seine Familie einen bedeutenden Unterschied ausmachen können."



Fast 30 Millionen Menschen oder 0,6 Prozent der erwachsenen Bevölkerung weltweit waren im Jahr 2015 vom problematischen Drogenkonsum betroffen und litten unter Störungen, so das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Opioide waren für 70 Prozent der negativen gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit Drogenkonsumstörungen verantwortlich, über die UNDOC im letzten Jahr im World Drug Report berichtete.



Beim Drug Relief® handelt es sich um einen perkutanen elektrischen Nervenstimulator, der für die Behandlung durch aurikuläre Neurostimulation für die Dauer von 120 Stunden entwickelt wurde. Die nicht süchtig machende Behandlung ermöglicht eine kontinuierliche Nervenstimulation über fünf Tage und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und Mobilität. Nach Angaben der Anbieter können die Patienten innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach Beginn der Behandlung eine Abnahme der Symptome feststellen.



Das Gerät erleichtert die Entgiftung - den ersten Schritt in einem umfassenden Rehabilitationsprogramm. Ziel ist es, die Symptome zu lindern, während die Opioide den Körper des Patienten verlassen. Es kann verwendet werden, um einen Patienten in den frühen Phasen des Entzugs ohne Nebenwirkungen zu stabilisieren. Die Stabilisierung ist ein notwendiger erster Schritt vor der Behandlung des Patienten mit medikamentösen Therapien.



Informationen dazu finden Sie unter mydrugrelief.com.



DyAnsys bietet innovative medizinische Lösungen, die die einzigartige Forschung über das autonome Nervensystem (ANS) und die Erkenntnisse über seine Beteiligung an der Behandlung chronischer Schmerzen vereinen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt das ANSiscope®, ein System, das die bestmögliche Darstellung des ANS möglich macht, und den Primary Relief, einen perkutanen Nervenstimulator zur Behandlung chronischer Schmerzen ohne Betäubungsmittel.



OTS: DyAnsys newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131018 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131018.rss2



Pressekontakt: Jennifer Powell 1-888-950-4321 Customer.contact@dyansys.com