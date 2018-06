London (www.anleihencheck.de) - Garland Hansmann, Portfolio Manager des Investec Global Total Return Credit von Investec Asset Management, kommentiert die FED-Entscheidung.Die Federal Reserve unter Jay Powell habe, wie vom Markt erwartet, die Zinsen erhöht. Der Rentenmarkt habe dies bereits eingepreist und somit nicht auf die Bekanntgabe reagiert. Somit bleibe die FED auf dem Pfad der allmählichen Erhöhung des Zinsniveaus. In seinen Kommentaren sei deutlich geworden, dass sich der Leiter der FED in der Entwicklung der Konjunktur aber auch im Hinblick auf vorwärts gerichteten Risiken in dieser Vorgehensweise bestätigt sehe. Es habe sich daraus auch deutlich ablesen lassen, dass dies auch in der nahen Zukunft so bleibe und somit weitere langsame aber moderate Zinserhöhungen kommen würden. ...

