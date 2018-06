Harald Waiglein, seit 2012 Sektionschef im Finanzministerium, rückt in neue Schlüsselfunktionen auf EU-Ebene auf. Nun wurde er auch zum Vorsitzenden des EU-Ausschusses für Finanzdienstleistungen (Financial Services Committee/FSC) und des ESM-Risikoausschusses gewählt, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Waiglein bleibt ...

