Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Außenwerbespezialist sei gut aufgestellt, um in Deutschland besser abzuschneiden als die Konkurrenz, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Kurskonsolidierung sei die Aktie zudem wieder attraktiv bewertet. Bei einer genaueren Betrachtung der einzelnen operativen Geschäftsfelder sei ein fairer Wert von 90 Euro denkbar./gl/ag Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-06-14/12:25

ISIN: DE0007493991