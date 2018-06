München (ots) - Patrizia Dinkel (22) ist Playmate des Jahres 2018 - das haben die Leser und User des Magazins Playboy in einer Online-Abstimmung entschieden. Am Mittwochabend lud Playboy-Chefredakteur Florian Boitin zur offiziellen "Playmate des Jahres"-Party ins "Heart" in München und kürte die 22-Jährige im Beisein vieler Prominenter zur Siegerin.



Playboy-Chefredakteur Florian Boitin sagte zur Wahl von Patrizia Dinkel: "Mit großem Abstand wählten die Playboy-Leser unsere Wiesn-Playmate zur Schönsten des Jahres. Offenbar konnte Patrizia dabei nicht nur mit ihrem Sex-Appeal punkten, sondern gewann gerade mit ihrer Natürlichkeit und ihrem heiteren Auftreten die Herzen der Playboy-Leser."



Unter den Gästen der Playboy "Playmate des Jahres"-Party waren unter anderem Gitta Saxx, Magdalena Brzeska, Miriam Höller, Verena Kerth, Leslie Mandoki, Mariella Ahrens, Markus Othmer, Kathie Kern, Mladen Steko, Marie Lang, Sebastian Preuss, Axel Munz, Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen und Mauro Bergonzoli.



Bildmaterial der Veranstaltung zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter folgendem Link: www.flickr.com/photos/hubertburdamedia/albums/72157697422283054



