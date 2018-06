Stockdorf/München (ots) - Auf der erstmalig stattfindenden Messe Power2Drive Europe stellt der global tätige Automobilzulieferer Webasto in München seine hochwertigen Ladelösungen für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge vor. Vom 20. bis zum 22. Juni 2018 zeigt das Unternehmen in Halle C1 am Stand C1.610 seine Ladestationen mit und ohne Netzwerkfähigkeit. Die Mobilität von morgen ist sauber, nachhaltig - und elektrisch: Immer mehr Fahrer steigen auf Elektrofahrzeuge um und tanken Strom anstelle von fossilem Kraftstoff. Die herkömmliche Haushaltssteckdose ist jedoch nicht für das dauerhafte Laden mit hoher Ladeleistung ausgelegt. Zudem ist der Zeitaufwand deutlich höher - vor allem bei Elektroautos mit größeren Batterien und mehr Reichweite. Stattdessen bieten sich für privat und gewerblich genutzte Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge effiziente, zeitsparende und sichere Ladestationen an, wie die von Webasto. Diese Ladestationen entsprechen zudem allen einschlägigen Normen und OEM- Standards und erfüllen somit höchste Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben. Die Einstiegs-Ladestation Pure lädt mit Wechselstrom und ist unabhängig vom Fahrzeughersteller kompatibel für alle Elektroautos mit Typ-2-Stecker. Dank angeschlagenem Kabel ist sie einfach und praktisch zu bedienen. Die Ladeleistung ist mit 11 oder 22 kW wählbar. Ob in Garagen, Tiefgaragen, Carports oder auf Stellplätzen - die Pure ermöglicht dem Fahrer, das Fahrzeug jederzeit zu laden und dies bis zu zehnmal schneller als mit einer Schuko-Steckdose. Bestellbar ist die Webasto Ladestation schnell und einfach auf www.webasto-charging.com.



Darüber hinaus bietet Webasto voraussichtlich ab Ende 2018 eine netzwerkfähige Ladestation an, die beispielsweise per App angesteuert oder mit anderen IT-Systemen vernetzt werden kann. Damit sind weitere Anwendungen möglich, wie das Voreinstellen der gewünschten Ladezeit oder das Erstellen verschiedener Nutzerkonten auf derselben Ladestation.



Vorab-Check prüft Installationsmöglichkeiten



Neben einer qualitativ hochwertigen Ladestation erhalten Kunden des Systemlieferanten Webasto außerdem auf Wunsch einen Vorab-Check sowie einen individuellen Kostenvoranschlag für die Montage durch einen lokalen qualifizierten Elektroinstallateur. Da kein Stellplatz wie der andere ist, checkt der Spezialist zunächst die vorhandenen Elektroanschlüsse, den Abstand zum Sicherungskasten oder die Länge der benötigten Leitung. Anschließend erhält der Kunde eine ausführliche Dokumentation und den individuellen Kostenvoranschlag.



OTS: Webasto Thermo & Comfort Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131020 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131020.rss2



Pressekontakt: Alice Röhler Communications Manager Webasto Thermo & Comfort Deutschland Tel: +49 89 8 57 94-52 662 E-Mail: alice.roehler@webasto.com