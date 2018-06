Hannover (ots) -



"Welche Unternehmen genießen in Deutschland bei Kunden und Verbrauchern das höchste Ansehen?" Dieser Frage sind Deutschland Test und Focus Money in einer umfassenden Studie nachgegangen. Das Ergebnis: In der Versicherungsbranche lautet die Antwort "Wertgarantie". Der Spezialversicherer aus Hannover belegt mit dem Maximal-Score von 100 Punkten den ersten Platz.



Punkten konnte Wertgarantie unter anderem bei der Produkt- und Service-Performance. Hierzu zählt insbesondere das Preis-Leistungsverhältnis. Auch das Wachstum der Beitragseinnahmen des Spezialversicherers sorgte für die positive Bewertung. Zudem profitierte Wertgarantie von der durch den TÜV Rheinland geprüften Kundenzufriedenheit. Demnach sind 95 Prozent der Kunden zufrieden bzw. sehr zufrieden und 97 Prozent würden das Unternehmen weiterempfehlen.



"Der Titel 'Höchste Reputation' ist eine großartige Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen und auf die wir wirklich stolz sind. Wir stehen auf Platz eins und damit vor namhaften Versicherungen, die eine deutlich größere Produkt-Range vorzuweisen haben und, bedingt durch ihre Größe, eigentlich ganz andere Möglichkeiten in der Außendarstellung und Außenwirkung haben", fasst Thomas Schröder, Vorsitzender des Vorstands bei Wertgarantie, zusammen.



Im Rahmen der Studie "Höchste Reputation" wurden deutschlandweit die 5.000 größten Firmen bewertet. In die Bewertung flossen die Themenfelder Management, Nachhaltigkeit, Produkt und Service, Leistung als Arbeitgeber und Wirtschaftlichkeit ein. Für die Studie wurden vom 1. März 2017 bis zum 28. Februar 2018 aus 350 Millionen Online-Quellen rund 22,5 Millionen Kundenstimmen der untersuchten Unternehmen gesammelt und ausgewertet. Mit einem Gesamtergebnis von vollen 100 Punkten hat Wertgarantie die Benchmark für alle anderen Unternehmen innerhalb der Versicherungsbranche gesetzt.



"Dieses Ergebnis zeigt, dass unsere Information und Kommunikation über die verschiedenen Kanäle - vom Blog über Social Media bis hin zur klassischen Pressemeldung - nicht nur von den Empfängern wahrgenommen wird, sondern zudem auch sehr positiv bewertet wird", verdeutlicht Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann. "Uns ist es gelungen, kontinuierlich in allen bewerteten Themenfeldern Höchstleistungen gezeigt zu haben. Die Auszeichnung unterstreicht die große Akzeptanz und Anerkennung der Kunden für unsere Produkte und Leistungen."



Über Wertgarantie



Wertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr.1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik, Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Mehr als 740 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand der Gruppe zählt aktuell über 5,5 Millionen Verträge.



