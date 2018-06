Die Aktie des Bezahldienstleisters Wirecard befinden sich weiter im Höhenflug. Am Donnerstag verteuerten sich die Papiere am frühen Nachmittag um knapp ein Prozent auf 153 Euro - sollte die Aktie auch zum Xetra-Schluss im Plus sein wäre es der 12. Tag mit einem Kursplus in Folge. Seit dem 29. Mai zog der Kurs kontinuierlich um fast ein Fünftel an.

Nach wie vor treiben positive Analystenstudien und das derzeit positive Umfeld für Fintechs nach dem Börsengang des niederländischen Branchenkollegen Adyen den Preis nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Börsenwert Wirecards um fast zwei Drittel auf jetzt fast 19 Milliarden Euro nach oben.

Am Donnerstag profitierte die Aktie unter anderem auch von einer positiven Studie der Investmentbank Kepler Cheuvreux. Analyst Sebastien Sztabowicz erhöhte sein Kursziel um 50 Euro auf 185 Euro. Das ist aktuell das höchst der 19 von dpa-AFX erfassten Experten.

Manch ein Börsianer warnt nach dem starken Lauf aber auch schon vor einem zwischenzeitlichen Rückschlag. So tendieren Anleger nach starken Kursanstiegen dazu, zwischendurch auch einmal Kasse zu machen./zb/mis

ISIN DE0007472060 NL0012969182

AXC0128 2018-06-14/12:51