Die SMT Hybrid Packaging blickt nach drei intensiven Veranstaltungstagen auf eine gelungene Fachmesse zurück.

434 internationale Aussteller präsentierten sich auf einer Fläche von 26.400 m², welche umfassend alle technischen Prozesse bei der Herstellung elektronischer Baugruppen abbildeten. Damit hat die Fachmesse wieder Zuspruch seitens der Aussteller erfahren, als noch im Vorjahr: 2017 gaben sich 420 Unternehmen ein Stelldichein. Stellvertretend für die Branche bestätigt Stefan Janssen, Assistent der Geschäftsführung von Fuji Europe Corporation, den frischen Esprit, der während der Messe herrschte und merkt weiter an: "Für uns ist die SMT Hybrid Packaging extrem wichtig, um Kontakte in unserem Hauptvertriebsgebiet, Mitteleuropa, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Ich behaupte zu sagen: wer nicht hier ist, der ist am Markt ...

