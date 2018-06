Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1831 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch unter der Marke von 1,18 Dollar notiert. Auch zum Franken legte der Euro zu. Am Mittag wurde er zu 1,1632 Franken gehandelt, während er am Morgen noch 1,1616 kostete. Gegenüber dem Dollar schwächte sich der Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...