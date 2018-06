Die Aktie des Bezahldienstleisters Wirecard befinden sich weiter im Höhenflug. Am Donnerstag verteuerten sich die Papiere am frühen Nachmittag um knapp ein Prozent auf 153 Euro - sollte die Aktie auch zum Xetra-Schluss im Plus sein wäre es der 12. Tag mit einem Kursplus in Folge. Seit dem 29. Mai zog der Kurs kontinuierlich um fast ein Fünftel an.

