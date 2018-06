Frankfurt/Main (ots) - "Qualität im Fokus" - hieß es am 12. Juni 2018 beim Norddeutschen Qualitätstag in Hamburg. In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH), der ConSense GmbH, der Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg (HAW) und der Zeitschrift "Qualität und Zuverlässigkeit" bot die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) ein Praxisforum für Qualitätsinteressierte aus der Region. Zum 3. Norddeutschen Qualitätstag trafen sich rund 90 Teilnehmer in den Räumlichkeiten der HAW. Die Veranstaltung richtet sich an Qualitätsmanagementbeauftragte und -manager sowie weitere Interessierte aus diesem Bereich. Die Teilnehmer profitieren von Expertenwissen, einem intensiven branchenübergreifenden Austausch sowie praktischen Tipps für den Qualitätsmanagement-Alltag. Die Kooperationspartner haben den Norddeutschen Qualitätstag vor einigen Jahren ins Leben gerufen, da es in dieser Region zuvor kein entsprechendes Format für Qualitätsinteressierte gab. Mit der Verbindung aus einer regionalen Ausrichtung sowie einem konsequent praxisorientierten Ansatz schließt diese Veranstaltung eine Lücke in Norddeutschland.



Vorträge aus der Praxis - Workshops für die Praxis



Der 3. Norddeutsche Qualitätstag bot ein abwechslungsreiches Programm. Vorträge aus der Praxis setzten die Impulse am Vormittag. Bei den interaktiven Workshops am Nachmittag konnten die Teilnehmer sich dann selbst praxisorientiert einbringen. Nach der Begrüßung durch Gastgeber und Veranstalter veranschaulichte Prof. Dr. Shahram Sheikhi vom Department Maschinenbau und Produktion an der HAW anhand eines konkreten Beispiels mögliche Auswirkungen einer falschen Arbeitsbelastung auf die Produktqualität. Im Anschluss berichtete Dr. Enno Stöver vom Institut für Produktionstechnik an der HAW über die vielfältigen Herausforderungen des Nietens im Flugzeugbau. Einen weiteren spannenden Einblick in gute Praxis gab Frank Eints, Quality Assurance Coordinator am Hamburger Forschungszentrum DESY. Er zeigte auf, wie es durch ein konsequentes Prozessmanagement gelungen ist, den supraleitenden Linearbeschleuniger European XFEL innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens und Budgets zu installieren.



Nachdem die Vorträge die Denkanstöße aus der Praxis geliefert hatten, war bei den anschließenden Workshops die praktische Mitarbeit gefragt. Die Teilnehmer konnten in zwei Runden aus einem breiten Angebot wählen, das sowohl klassische Qualitätsmanagementthemen als auch Aspekte wie Digitalisierung und agile Arbeitsformen umfasste. Nach jedem Durchgang stellten die Teilnehmer die Ergebnisse aus ihrem jeweiligen Workshop vor. Auf diese Weise profitierte das gesamte Plenum von den individuell erarbeiteten Ergebnissen. Am Ende dieser erneut gelungenen Veranstaltung nahmen die Teilnahme zahlreiche interessante Impulse und praktische Hinweise für ihren Arbeitsalltag mit.



Über die DGQ



