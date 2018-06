-------------------------------------------------------------- Infos und Anmeldung http://ots.de/po39GM --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Viele Unternehmen beschäftigen sich erst mit einer Krise, wenn sie sich bereits entwickelt oder sogar schon voll entfaltet hat. Doch dann ist es oft zu spät, die öffentliche Diskussion von der eigenen Seite aus zu steuern und die Reputation eines Unternehmens kann erheblichen Schaden nehmen. Tatsächlich lassen sich Krisenpotentiale weit im Vorfeld identifizieren und abwehren. Mit Hilfe eines klugen Issue Managements können Unternehmen nicht nur Kommunikationskrisen rechtzeitig vermeiden, sondern auch in der Öffentlichkeit aufkommende Themen als Chance aufgreifen, das eigene Image nachhaltig zu gestalten. Wie Kommunikatoren kritische Issues entschärfen oder sich auf mögliche Krisen strukturiert vorbereiten vermittelt Referent Jörg Forthmann im zweitägigen Praxisworkshop "Issue- und Reputationsmanagement" am 2. und 3. Juli 2018 in Hamburg.



Terminankündigung: "Issue- und Reputationsmanagement" am 2. und 3. Juli 2018 in Hamburg Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.media-workshop.de/pm/2572.



Diese Weiterbildung richtet sich an alle, die sich auf die Bewältigung von (vorhersehbaren und unvorhersehbaren) kritischen Ereignissen vorbereiten möchten. Die maximal 12 Teilnehmer lernen, wie sie frühzeitig Problemfelder beseitigen, sich argumentativ vorbereiten und sich rechtzeitig um glaubwürdige Verbündete kümmern. Der Referent macht sie mit Instrumenten vertraut, die ihnen helfen sollen, die öffentliche Diskussion systematisch zu beobachten. Das Gelernte wird an Praxisbeispielen aufgezeigt und in Gruppenarbeiten geübt.



Über den Referenten:



Jörg Forthmann ist Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH und leitet erfolgreich Seminare zur Pressearbeit und Krisenkommunikation. Durch seine Tätigkeit als Referent in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Nestlé Deutschland AG und als PR-Berater in Hamburg besitzt er viel Erfahrung in der Gestaltung und Optimierung der Unternehmenskommunikation. Die journalistische Seite der Pressearbeit beherrscht er durch seine Ausbildung und Arbeit als freier Journalist u. a. für das Hamburger Abendblatt.



Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 66 Themen zu Marketing, Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern fünf verschiedene Veranstaltungsorte (Hamburg, Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln) zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.500 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder: www.media-workshop.de



Die Anmeldung zum Seminar-Newsletter: www.media-workshop.de/newsletter.htx



Das Seminarprogramm 2018 zum Download: www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2018.pdf



OTS: MEDIA WORKSHOP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104299 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104299.rss2



Pressekontakt: MW Media Workshop GmbH Seminare // Trainings // Coachings Nicole von Aspern Telefon: +49 40 2263 5999 presse@media-workshop.de