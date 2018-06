Hannover (ots) -



Vodafone startet die erste Gigabit-Ausbaustufe. Mit einem einzigartigen Mix aus bestehender Kabelinfrastruktur und neuen Glasfaser-Leitungen bringt der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern Gigabit-Geschwindigkeiten jetzt großflächig in die Republik. Schon in diesem Geschäftsjahr werden 70 Städte im eigenen Kabel Verbreitungsgebiet zu Gigabit-Städten. Darunter die Metropolen Hamburg und München. So erhalten 16 Millionen Menschen zuhause Zugang zu Gigabit-Geschwindigkeiten im Kabelnetz. Im selben Zeitraum macht Vodafone das Gigabit mit Glasfaser auch für 7.000 Unternehmen verfügbar. Das bringt Deutschland 300.000 Gigabit-Arbeitsplätze. Auch für 300.000 Bürger auf dem Land macht Vodafone den Anschluss an die Glasfaser-Autobahn möglich. "Wir bauen aus. Und Deutschland profitiert. 2018 zünden wir die erste Ausbaustufe. In den nächsten neun Monaten bringen wir schon 20% aller Bürgerinnen und Bürger ans Gigabit", so Vodafone Deutschland Chef Hannes Ametsreiter. "Gemeinsam haben Kabel und Glasfaser die Kraft, Deutschland zur Gigabit-Nation zu machen. Das sichert der deutschen Wirtschaft auch in Zukunft einen weltweiten Spitzenplatz."



