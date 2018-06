Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Investmentriese Blackrock will sein passives Faktor-Investing-Sortiment in den kommenden Jahren ausbauen. Geplant sind Smart-Beta-ETFs auf Anleihen und Währungen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Asset Management-Marktführer BlackRock wolle über seine Tochter iShares sein Angebot an Smart-Beta-ETFs deutlich ausbauen, berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Bislang biete das Unternehmen in erster Linie smarte Aktien-Strategien an. Nun sollten außerdem ETFs auf alternativ gewichtete Anleihe- und Währungs-Indices das Sortiment ergänzen. Solche Produkte würden sich schwerer konstruieren lassen als Aktien-Smart-Beta-Fonds, sage Andrew Ang, Chef der Abteilung Faktor-Investing bei BlackRock. ...

