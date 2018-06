EZB-Treffen ist heute zwar das wichtigste, aber nicht das einzige Ereignis Britische Einzelhandelsumsätze interessant für GBP-Händler Schwedischer Inflationsbericht wichtig, da Riksbank an einer Zinserhöhung in diesem Jahres festhält

Zusammenfassung:Die Federal Reserve hatte gestern bereits ihren wichtigen Termin, nun ist die EZB dran. Es wird erwartet, dass sie im letzten Quartal diesen Jahres ihr Anleihekaufprogramm beenden wird. Bevor wir jedoch zur EZB-Sitzung übergehen, werfen wir einen Blick auf zwei wichtige Berichte aus Großbritannien und Schweden. 9:30 Uhr | Schweden, Inflationsbericht (Mai): Die heutigen Inflationsdaten aus Schweden werden voraussichtlich über der jüngsten Riksbank-Prognose liegen und könnten somit die relativ begrenzten Erwartungen für eine Zinserhöhung in diesem Jahr fördern (die Zentralbank rechnet mit einer Veränderung im vierten Quartal). Wenn dem so ist, könnte der SEK Unterstützung angeboten werden und sich in einer Aufwertung gegenüber dem US-Dollar wiederspiegeln. Es ...

