Der FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V. bringt pünktlich zur Fußball-WM und in Kooperation mit der UFFL GmbH die neue Fußball-App "UFFL" (www.uffl.app) an den Start.



UFFL steht für "United Football Fan League" und kann auf alle gängigen Smartphones heruntergeladen werden. Die kostenlose App bietet Fußballfans die Möglichkeit, denkbar unkompliziert mit anderen Fans über Fußball zu diskutieren, Bilder und Filme zu teilen, oder die Spiele des Heimatvereins live zu tickern. Jeder Verein hat einen eigenen Channel. Und weil das heutzutage so zu sein hat, ist UFFL auch in der Verbform möglich. Ich uffl, Du ufflst, wir uffln. Fußball Social Media in App-Form, sozusagen.



Zum Start wird es bei UFFL hauptsächlich um die Fußball-WM gehen, jedes Team kann in einem eigenen Channel diskutiert werden. Jeder Benutzer von UFFL kann die Beiträge anderer Benutzer als interessant oder uninteressant bewerten. Durch viele positive Bewertungen können Benutzer in einem Channel "Kapitän" oder "PlayFair-Botschafter" werden und damit weitere Nutzungsmöglichkeiten erhalten.



Im Gegensatz zu den bekannten Social Media Plattformen aus den USA ist UFFL weniger personen- als vielmehr themenorientiert. Im Vordergrund steht die Kommunikation der Fans untereinander, nicht das möglichst tolle Profilbild.



UFFL verfolgt keinerlei kommerzielle Motive, die App ist nicht in den USA sondern in Amsterdam in der Microsoft Azure Cloud gehostet und unterliegt dem Deutschen Datenschutzgesetz.



Claus Vogt, Gründer und erster Vorsitzender des FC PlayFair! und alleiniger Gesellschafter der UFFL GmbH, kommentiert: "Ich hatte schon lange den Wunsch, eine unkomplizierte und nichtkommerzielle Plattform für Fußballfans zu machen. Wo die Daten sicher sind, und wo Fans mit Fans kommunizieren können. Eine Plattform von Fans für Fans - so etwas gab es meines Wissens bislang nicht, und genau so etwas habe ich immer vermisst." Und spätestens nach der WM soll es dann auch mit dem Vereinsfußball richtig losgehen, so Vogt. "Vom Champions League Sieger bis zum Kreisligisten, bei UFFL hat jeder Verein seinen eigenen Kanal."



UFFL steht ab sofort unter folgenden Links zum kostenlosen Download bereit:



Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.uffl.app



App Store: https://itunes.apple.com/de/app/uffl/id1388218715?mt=8



Über den FCPlayFair!



Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V." wurde im Januar 2017 von Familienunternehmer Claus Vogt und Sportökonom Prof. Dr. André Bühler gegründet, um angesichts der immer weiter zunehmenden Kommerzialisierung im Profifußball in Deutschland und anderswo die dringendsten Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Mitglieder des FC PlayFair! lieben den Fußball und sind Anhänger der unterschiedlichsten Clubs. Sie sitzen in der Loge und stehen in der Kurve. Der FC PlayFair! arbeitet streng übervereinlich. Weitere Informationen unter www.fcplayfair.org.



