Es gibt bekanntlich viele Arten von Charts. Dabei haben alle Trading-Charts gewisse Vor- und Nachteile. In diesem Text zeigen wir Ihnen auf, welche das sind und wie Sie mögliche Nachteile abmildern können. In diesem Text finden Sie folgende Chartarten: Liniencharts, Balkencharts, Kerzencharts und Point & Figure-Charts. Es gibt viele Trading-Ansätze und Setups. Und so ähnlich verhält es sich auch mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...