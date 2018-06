Die Allianz (ISIN: DE0008404005) kann so gut und geschickt wirtschaften, wie sie will, die extrem niedrigen Renditen am europäischen Anleihemarkt sind und bleiben ein Problem, weil sie massiv auf die Gewinnmarge drücken. Die Hoffnung, dass sich das ändern werde in Kombination mit der jedes Jahr neu belebten und in den letzten Jahren auch erfüllten Hoffnung auf relativ wenige Großschadens-Ereignisse hatten die Aktie Anfang des Jahres über 200 Euro getragen. Aber seither ist hier der Wurm drin. Bis heute? Könnte sich das umgehend ändern?

Das könnte es, falls die EZB nachher einen klaren Plan für den Ausstieg aus der jahrelangen Nullzinspolitik vorlegen würde. Darf man darauf wetten? Besser nicht, denn die EZB weiß genau, wie riskant das ist. Zinsen runter, das ist einigermaßen leicht, Anleihen in Billionenhöhe kaufen auch, wenn man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...