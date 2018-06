Gerade in der Wachstumsphase fehlen jungen Unternehmen oft Finanzmittel. Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften schlägt zur Lösung einen Deutschlandfonds vor.

Vielen Start-ups in Deutschland fehlen einer Studie zufolge in der Wachstumsphase Finanzmittel, um eine erfolgreiche Firma zu etablieren. Es gebe in der späteren Unternehmensphase zu wenig Wagniskapital von Investoren, teilte der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) am Donnerstag mit. "Es sind mehrere Teufelskreise, die wir durchbrechen müssen, um eine Abwärtsspirale aus mangelndem Kapital und Abwanderungstendenzen der Start-ups ins außereuropäische Ausland aufzuhalten", sagte BVK-Chefin Regina Hodits. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...