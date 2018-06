Investor Hasan Ismaik hat seinem TSV 1860 München vor Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison zwei Millionen Euro für neue Spieler zur Verfügung gestellt. Das gab der Drittligist am Donnerstag bekannt. Die "Löwen" erhalten die Gelder in Form von Genussrechten. Neben der Verpflichtung von neuen Profis sollen auch Verträge des Trainer- und Funktionsteams verlängert werden. Die Gesellschafter - also Ismaik und der Stammverein - beschlossen zudem, Altverbindlichkeiten ohne Bedingungen zu stunden, um den Verein "wirtschaftlich nachhaltig auf gesunde Beine zu stellen", hieß es.

"Die Basis ist geschaffen, wir werden uns daran messen lassen", sagte Geschäftsführer Michael Scharold. "Heute ist ein guter Tag für alle, die den TSV 1860 München im Herzen tragen", meinte Ismaik-Sprecher Saki Stimonaris. Aufsichtsrat und Vereinsvertreter Karl-Christian Bay ergänzte: "Die nun getroffene Einigung demonstriert, dass wir alle am gleichen Ziel arbeiten, einer erfolgreichen Zukunft unseres Vereins."/msw/DP/fba

