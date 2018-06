Hier geht's zum Video

Politische Krisen animieren Anleger häufig zur Flucht in die so genannten Krisen-Assets. Der richtige Weg oder langjähriger Mythos? In Italien ist eine eurokritische Regierung an der Macht, Trump bricht mit den Beschlüssen des G7-Gipfels und der Handelskrieg schwelt nach wie vor. Wie sicher sind die europäischen Werte und sollte man jetzt nicht lieber seine Schäfchen ins Trockene bringen? Ob sich die Flucht in die Klassiker Gold, schwedische Krone, schweizer Franken, Bundesanleihen oder sogar Bitcoins lohnt, erfahren Sie in diesem Interview.