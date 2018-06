Österreichs Versicherungswirtschaft konnte im 1. Quartal das Volumen der verrechneten Prämien, verglichen mit dem 1. Quartal 2017, um + 0,21 % auf € 5,23 Milliarden erhöhen. Dabei entfielen € 3,13 Mrd. oder 59,79 % auf die Sparte Schaden- und Unfall (+ 2,25 %), € 1,54 Mrd. oder 29,36 % auf Leben (- 4,99 %) und € 568 Mio. oder 10,85 % auf die Sparte Kranken (+ 4,17 %). Der Rückgang in der Lebensversicherung war einerseits auf ein Minus von 8,35 % in der konventionellen Lebensversicherung zurückzuführen während bei der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung ein Plus von 5,19 % verbucht wurde, andererseits gingen die Einmalerläge um 13,34 % zurück, die laufenden Prämien um 3,18 %. Dies geht aus dem heute von der...

