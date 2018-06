Mainz (ots) -



Freundschaft und Outdoor-Aktivitäten: Im Alpbachtal sowie im Zillertal in Tirol entsteht derzeit unter dem Arbeitstitel "Berggefährten" eine neue Reihe für das ZDF. Johanna von Gutzeit, Daniel Fritz und Daniel Gawlowski in den Hauptrollen spielen drei Freunde, die gemeinsam eine Alpinschule gründen. In weiteren durchgehenden Rollen stehen Olivia Pascal, Johann Schuler, Patricia Meeden und andere vor der Kamera.



In der Pilotfolge mit dem Arbeitstitel "Freunde" (Regie: Käthe Niemeyer, Buch: Stephanie und Thomas Kronthaler, Silja Clemens) will die leidenschaftliche Bergführerin Martina Stadler (Johanna von Gutzeit) ihr Elternhaus verkaufen, um sich mit ihrem Mann in Frankreich niederzulassen. In ihrem Heimatort trifft sie Uli Dobner (Daniel Fritz) wieder, einen engen Freund aus ihrer Jugend. Zur gleichen Zeit kreuzt dessen jüngerer Bruder Rupert (Daniel Gawlowski) auf, der kurzfristig seine Karriere als Boulderer beendet hat. Die Wiedersehensfreude ist groß, denn die drei waren früher unzertrennlich und hatten jeden Gipfel gleich mehrfach erklommen. Als Martinas Mann Jean-Luc (Pierre Kiwitt) ihr eine Affäre gesteht, stoppt Martina den Hausverkauf zunächst. In dieser Situation trifft sie auf einen jungen Mann, der mit seiner Frau Urlaub in den Bergen macht. Sie will dem begeisterten Wanderer, der sein Augenlicht fast ganz verloren hat, gemeinsam mit Rupert einen Gleitschirmflug und eine Klettertour ermöglichen. Das besondere Bergerlebnis bleibt nicht ohne Folgen: Die drei Freunde gründen gemeinsam eine Alpinschule.



"Berggefährten" (Arbeitstitel) ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Network Movie, Köln (Produzenten: Gabriela Graf und Wolfgang Cimera). Sophie Venga Fitz ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten für zunächst zwei Filme dauern voraussichtlich bis Ende Juli 2018; die Sendetermine stehen noch nicht fest.



