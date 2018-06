Neuer Bond auf Crowdinvesting-Plattform. Exporo, der Marktführer für digitale Immobilien-Investments, bietet über seine Tochtergesellschaft, die Exporo Mezz 1 GmbH, eine Anleihe "Portfolio Dresden" mit einer Laufzeit bis zum 31. Mai 2020 (24 Monate) zur Zeichnung an. Die jährliche Verzinsung beträgt 5,5 Prozent. Es handelt sich um endfällige Zinsen, die gesamten Zinsen werden also erst mit Rückzahlung des Darlehens ausbezahlt. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu sechs Millionen Euro, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro.

Crowdinvesting-Plattform: Die Exporo AG ist mit der Plattform im Jahr 2014 gestartet. Mittlerweile wurden rund 180 Millionen Euro Kapital für 117 Projekte an die Crowd vermittelt. Neben dem klassischen Crowd-Immobiliendarlehen bietet Exporo auch die Möglichkeit, über den Erwerb einer Anleihe in den Immobilienmarkt zu investieren. Die Emittentin der aktuellen Anleihe, die Exporo Mezz 1 GmbH wurde am 18. Februar 2018 mit einem Stammkapital von 25.000 Euro gegründet. Die Exporo Mezz 1 GmbH hat bis auf die Vorbereitung der Emission der hier vorgestellten Anleihe noch keine geschäftlichen Aktivitäten aufgenommen.

Finanzierungsstruktur des Angebots: Die Emittentin wird eine Darlehensforderung gegen die WI Objektgesellschaft 35 GmbH & Co. KG ("Projektgesellschaft") erwerben. Die Darlehensforderung resultiert aus einem Darlehensvertrag, den ein deutsches Kreditinstitut mit der Projektgesellschaft über eine Darlehenssumme von sechs Millionen Euro abschließen wird. Die Projektgesellschaft wird die Darlehenssumme zur (teilweisen) Ablösung des Eigenanteils für die Finanzierung des Erwerbs eines Immobilienportfolios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...