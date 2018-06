Peking (ots/PRNewswire) - Flug HU749 von Hainan Airlines mit Abflug in Peking setzte am 12. Juli 2018 um 6 Uhr morgens sanft auf dem Flughafen Edinburgh auf. Nach einem kurzen Aufenthalt startete das Flugzeug erneut und erreichte den Flughafen Dublin am 12. Juni morgens um 9.10 Uhr Ortszeit. Das kennzeichnete sowohl am Flughafen Edinburgh als auch am Flughafen Dublin die jeweils erste Landung des Direktflugs von Festland China. Der Flug markierte auch den Erfolg der Fluggesellschaft für ihren Jungfernflug der Strecke Peking-Edinburgh-Dublin, der erste Direktflug zwischen China, Schottland und Irland.



Mit seiner Einführung werden zwei neue Strecken angeboten: Peking-Edinburgh-Dublin-Peking und Peking-Dublin-Edinburgh-Peking, was Passagieren, die zwischen China, Großbritannien und Irland reisen, praktischere Flugoptionen bietet.



Der Beijing Capital International Airport hat die Flughäfen Edinburgh und Dublin zu Schwesterflughäfen ernannt. Die Einführung der beiden neuen Routen fand bei allen beteiligten Parteien großen Anklang. Am gleichen Tag, an dem der Jungfernflug durchgeführt wurde, feierte Hainan Airlines dieses Ereignis in den drei Städten. Unter den anwesenden Gästen befand sich Paul Wheelhouse, der schottische Minister für Wirtschaft, Innovation und Energie, Eoin O'Leary, der irische Botschafter in China, Pan Xinchun, der chinesische Generalkonsul in Edingburgh, Xue He, Handelsberater an der chinesischen Botschaft in Irland, Bao Qifa, Vorsitzender von Hainan Airlines, und Wang Yufei, Vice President von Hainan Airlines.



Hainan Airlines hat ebenfalls gemeinsam mit seinen ausländischen Fluggesellschaftspartnern umfassende kombinierte Transportangebote für die neuen Routen eingeführt, um den vielfältigen Bedürfnissen von Passagieren gerecht zu werden. Reisende werden von komfortablem Transfer und den kombinierten Transportdiensten profitieren sowie zwischen mehr Reisezielen wählen können. Hainan Airlines möchte Passagieren nicht nur eine bessere Reiseerfahrung bieten, sondern wird zusätzlich neue Produkte einführen, einschließlich Hin- und Rückflug-Paketen sowie Abhol- und Hinbring-Shuttle-Dienste für Business Class-Reisende.



Der Flugplan für die Strecke Peking-Dublin-Edinburgh von Hainan Airlines:



Flugnummer Flugzeug Tage Abflugstadt Abflugzeit Ankunftszeit Ankunftsstadt HU749 330 Dienstag/Samstag Peking 1.30 Uhr 6.00 Uhr Edinburgh HU749 330 Dienstag/Samstag Edinburgh 8.00 Uhr 9.10 Uhr Dublin HU750 330 Dienstag/Samstag Dublin 11.10 Uhr 5.00 Uhr +1 Peking HU751 330 Donnerstag/Sonntag Peking 1.30 Uhr 6.00 Uhr Dublin HU751 330 Donnerstag/Sonntag Dublin 8.00 Uhr 9.10 Uhr Edinburgh HU752 330 Donnerstag/Sonntag Edinburgh 11.10 Uhr 5.00 Uhr +1 Peking



Hinweis: Der oben angeführte Zeitplan dient nur als Referenz. Bei Unstimmigkeiten gilt der Flugplan auf der offiziellen Webseite von Hainan Airlines.)



Pressekontakt: Yan Siyuan +86-0898-6996-5119 siy.yan@hnair.com