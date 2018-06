Berlin/Hannover (ots) -



Sie ist eine großen Volkskrankheiten unserer Zeit: Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an Depressionen. Vom starken Anstieg dieses Krankheitsbilds in den vergangenen Jahrzehnten sind speziell Frauen betroffen. Bei den Unter-60-Jährigen liegt ihre Quote doppelt so hoch wie bei Männern. Unsere hektische Lebensweise mit dem Fokus auf Leistung, Fitness und Produktivität trägt zu dieser Entwicklung bei. Wir fühlen uns mehr und mehr gestresst - und das geht auf die Psyche. Wie können wir dem entgegenwirken? Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer gibt Antworten in der aktuellen Ausgabe 12 von Lebenlang. Das kostenlose digitale Pflege- und Lifestyle-Magazin ist jetzt unter www.lebenlang.de als Online-Magazin sowie als App (iOS und Android) frei zum Download erhältlich.



Prof. Dr. Grönemeyer fordert eine menschliche und ganzheitliche Medizin mit genügend Zeit, in der der Mensch als Ganzes gesehen wird: Körper, Geist und Seele. "Eine Medizin, in der der Mensch im Mittepunkt steht. Eine Medizin, in der der Patient mit dem Arzt auf Augenhöhe kommuniziert, von Mensch zu Mensch, aber mit dem Wissen um das Wissen des anderen." Der praktizierende Arzt und Professor emeritus für Radiologie und Mikrotherapie beleuchtet diesen Ansatz im ausführlichen Interview - auch gibt er persönliche Einblicke, wie eine Nahtoderfahrung seinen Blick aufs Leben und die Medizin beeinflusste.



Das Gespräch gehört zu den Schwerpunktthemen in Lebenlang #12. "Jedes Magazin wird in diesem Jahr ein spannendes Themendossier beinhalten", berichtet Chefredakteurin Nadine Steinmetz. "Aufschlussreich und kompakt bringen wir unseren Lesern im Dossier Gesundheits- und Pflegethemen aus unterschiedlichen Perspektiven näher, die sich 2018 an den großen Volkskrankheiten der Deutschen orientieren."



Das digitale Magazin Lebenlang erscheint alle drei Monate neu im Verlag Carry-On Trade Publishing. Neben der aktuellen Nummer 12 sind auch die früheren Ausgaben unter lebenlang.de kostenfrei und jederzeit verfügbar. Das Magazin lässt sich komfortabel auf digitalen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und PCs lesen.



Über Carry-On Trade Publishing



Carry-On Trade Publishing (COTP) ist als Unternehmen der Schlüterschen Mediengruppe ein rein digitales Medienhaus mit Sitz in Berlin. Mit seinen Publikationen spricht COTP die unterschiedlichen Leserinnen und Leser aus den Bereichen professionelle Pflege, pflegende Angehörige und vielseitig interessierte Best Ager an. Das Ziel: Bekannte Themenfelder wie Pflege und Gesundheit neu zu denken und Inhalte zu entwickeln, die den Informationsaustausch zwischen den Zielgruppen fördern und für eine höhere Aufgeklärtheit sorgen.



Über die Schlütersche



Das Themenfeld Gesundheit und Pflege gehört zu den Kernkompetenzen der Schlüterschen: Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Pflegemedien für die Praxis mit dem Schwerpunkt auf Fachbüchern, dem Online-Portal pflegen-online.de, dem Magazin der Pflegekammer Rheinland Pfalz und der Produktlinie sgp zur Sozial-, Gesundheits- und Pflegewirtschaft. Seit 2015 ist die Schlütersche ausführender Veranstalter des führenden Fachkongresses Deutscher Pflegetag. Als Mediendienstleister für mittelständische Unternehmen entwickelt die Schlütersche zudem Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand.



