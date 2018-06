K92 Mining hat in den vergangenen Tagen in Deutschland massiv steigende Kurse hingelegt. Nun befindet sich die Aktie noch immer in einem steilen Anflug nach oben. Der Wert hat seit Februar die Kurse um mehr als 60 % nach oben geschoben. Dabei stößt die Aktie jetzt an Grenzen, die indes bald überwunden werden könnten. Die Dynamik stimmt, und die Kursuntergrenzen in Höhe von 0,45 Euro etwa sollten sich als stabil erweisen. Dabei geht es indes auch um die Frage, ob die Aktie hinreichend viel gehandelt ... (Moritz von Betzenstein)

