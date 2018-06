AGRARIUS AG: Vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2017 weichen von der Prognoseanpassung ab DGAP-Ad-hoc: AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis AGRARIUS AG: Vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2017 weichen von der Prognoseanpassung ab 15.06.2018 / 00:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wehrheim, 14. Juni 2018 - Im Rahmen der laufenden Konzernkonsolidierung für das Geschäftsjahr 2017 weisen die vorläufigen Zahlen der AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90, Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse) Abweichungen gegenüber der zuletzt im November 2017 veröffentlichten Prognose auf. Die Konzernumsatzerlöse (inkl. Flächenprämie) entsprechen hierbei mit rund 6,5 Mio. EUR der Prognose, während das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) statt der erwarteten 400 TEUR nur leicht im positiven Bereich liegt. Dies hat entsprechend auch Auswirkungen auf das Konzernergebnis, welches statt der prognostizierten -400 TEUR rund -970 TEUR beträgt. Gründe hierfür sind in erster Linie nicht Cash-Flow wirksame Währungsverluste, eine niedrigere als erwartete Flächenprämie, niedrigere als geplante Verkaufspreise der Rohstoffe sowie einmalige Korrekturbuchungen auf Forderungen der rumänischen Tochtergesellschaft aus der Zeit vor der Übernahme der Gesellschaft. Kontakt Ottmar Lotz Vorstand AGRARIUS AG Am Joseph 1, 61273 Wehrheim Tel.: +49 (0)6081 5856400 Fax: +49 (0)6081 5856405 E-Mail: info@agrarius.de Ende der Ad-Hoc Mitteilung Über die AGRARIUS AG Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört. Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de. 15.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRARIUS AG Am Joseph 1 61273 Wehrheim Deutschland Telefon: +49 6081 5856400 Fax: +49 6081 5856405 E-Mail: info@agrarius.de Internet: www.agrarius.de ISIN: DE000A2BPL90 WKN: A2BPL9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695633 15.06.2018 CET/CEST

