Die ukrainischen Beerenerzeuger haben angefangen, ihre ersten Blaubeermengen anzubieten, so berichtet Fruit-Inform. Bis jetzt haben nur ein paar Erzeuger von dem Start der Ernte berichtet und der Preisrahmen ist ziemlich weit: 130-200 UAH/kg (4,43-6,51 EUR/kg), in Abhängigkeit von der Beerengröße. Bildquelle: Shutterstock.com Den Erzeugern zufolge ist in der aktuellen Saison...

Den vollständigen Artikel lesen ...