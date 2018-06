Bertin IT, ein Unternehmen der CNIM-Gruppe, und Wallix haben ihr Knowhow zusammengelegt und Crypto CrossinG herausgebracht. Dabei handelt es sich um eine Lösung, die fortschrittliche Sicherheitsfunktionen (Protokollverletzung, Unbedenklichkeit, Filter) von CrossinG, dem zuverlässigen von Bertin IT entwickelten Gateway, und DataPeps, der Verschlüsselungstechnologie ,as-a-Service' von Wallix, miteinander kombiniert.

Crypto CrossinG garantiert auf diese Weise die Integrität und Vertraulichkeit empfindlicher Daten im E-Mail-Transit von einem geschützten Netzwerk über eine ungesicherte externe Infrastruktur. Roaming, Telearbeit, Auslandsreisen... wo und in welcher Richtung auch immer der Austausch stattfindet, die neue Lösung ermöglicht die Bekämpfung von Cyber-Attacken durch lückenlose Verschlüsselung von E-Mails und Anwendung spezifischer Sicherheitsrichtlinien, je nach Richtung des Datenflusses (z. B. Kontrolle für Versendung bzw. Empfang freigegebener Dateien).

Darüber hinaus bietet automatisiertes Kodierungsschlüsselmanagement ein einfaches und transparentes Nutzererlebnis (kein Handlungsbedarf) mit dem Mail-Plug-in DataPeps. Crypto CrossinG kann zudem den gesamten Austausch verfolgen.

Über Bertin IT

Veröffentlichung und Integration von Softwarelösungen, speziell für die Sicherheit von Informationssystemen und fortschrittliche Verarbeitung digitaler und Sprachdaten. Auf der Basis einer 15-jährigen Zusammenarbeit mit der französischen Generaldirektion für Rüstungsfragen und Beschaffung (DGA) in Sachen Kompartimentierung geheimer Informationen sowie mit diversen anderen Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden bietet Bertin IT ein einzigartiges Sortiment an Cybersicherheitsprodukten an. Dieses erstreckt sich auf tiefgreifenden Schutz empfindlicher Informationssysteme und Vorbeugung gegen Bedrohungen, Erkennung von Datenverlusten oder betrügerischen Aktivitäten. Die Cyber-Intelligence-Plattformen des Unternehmens werden von diversen Nachrichtendiensten genutzt. Mithilfe seines Angebots zur Erkennung und Bekämpfung von Cyber-Bedrohungen sind die Fachanalysten und investigativen Technologien von Bertin IT bedeutenden Kunden im öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft behilflich, ihre Cyber-Risiken abzuschätzen und etwaige Bedrohungen zu identifizieren.

