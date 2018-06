Auszeichnungen für wegweisende Produkte und Zusammenschluss von Vordenkern aus aller Welt auf der führenden Technologieveranstaltung Asiens

Die pulsierende Technologieinnovation bestimmt auch den zweiten Tag der CES Asia 2018. Führungspersönlichkeiten von Alibaba A.I. Labs, Lenovo, Horizon Robotics, Volcanics Venture, Baidu Capital und TouchPal hielten trugen auf der CES Asia Keynote-Bühne ihre Visionen vor und präsentierten innovative Technikprodukte. Die CES Asia 2018, die vorrangige Technologieveranstaltung Asiens, findet bis zum 15. Juni in Shanghai (China) statt.

Miffy Chen, Head of Alibaba A.I. Labs, leitet den zweiten Tag mit der Bekanntgabe von TMall Genie AI Union als Ergänzung zu TMall Genie ein. Weiterhin präsentierte sie den ersten kommerziellen Bluetooth-Mesh-Chip zu einem Preis von 1 US-Dollar. Chen wies besonders auf die Humanisierungs-, Konnektivitäts- und ökologischen Dienste des TMall Genie intelligenten persönlichen Assistent AliGenie hin.

Lenovo konzentrierte sich in einer Hauptrede am Nachmittag auf die Zukunft der Mobilität und 5G-Konnektivität. Ablikim Ablimit, Vice President for Strategy and Business Development, China Geo, legte den Schwerpunkt auf die strategische Vision "Smart Lenovo, Serve China" und vier wichtige Business-Layouts der Unternehmenstransformation. Dr. Chang Cheng, Vice President Lenovo Group, Head of Lenovo China Mobile Business Unit, erörterte bahnbrechende Entwicklungen in der Smart Phone-Applikations-Technologie und wie künstliche Intelligenz (AI), Blockchain und weitere neue Technologietrends eine neue Ära in der Smart Phone-Branche herbeiführen.

Die Keynote-Reihe der CES Asia 2018 ging mit einer Podiumsdiskussion zu Chinas starker Startup-Ökonomie zu Ende. Führungskräfte von Horizon Robotics, Volcanics Venture, Baidu Capital und Touch Pal diskutierten die schnell wachsende Entrepreneurship-Szene in China und wie diese im Vergleich mit anderen Keimzellen der Innovation in aller Welt abschneidet.

Ein robustes Konferenzprogramm mit Fokus auf Intelligente Mobilität, AR/VR und Robotik malte ein Bild modernster Technologie, die Branchen zusammenbringt und zum Wirtschaftswachstum beiträgt. Simon Dixon von Deloitte leitete eine Diskussion über die Realisierung von intelligenter Mobilität im Stadtverkehr. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie Cybersysteme eine vollständige Integration ermöglichen könnten. Evan Tahler von Voom brachte in die Diskussionsrunde seine Sicht der Rolle ein, die luftgestützter Stadtverkehr als nächster logischer Schritt bei der Lösung des Problems der Verkehrsüberlastung in Städten spielen könnte. Er wies darauf hin, dass bis 2030 bis zu fünf Mrd. Menschen in Ballungsgebieten leben werden.

Die AR/VR Forecast-Diskussionsrunde hob hervor, dass 2018 und 2019 kritische Jahre für AR/VR sind, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung von All-in-One-Produkten, und wies darauf hin, dass der chinesische Markt speziell im Bereich der industriellen Anwendung eine führende Position einnimmt.

Die Session "Union of Content and Technology" konzentrierte sich auf das Thema, wie Branchen mit Bezug zu Content durch technologische Weiterentwicklungen verändert und beeinflusst werden. Aufstrebende Technologien wie AI und Big Data werden auf die Erstellung von Inhalten angewendet und tragen zum Aufbau von Marketing- und Content-Vertriebsplattformen bei.

Die CES Asia ist eine der wachstumsstärksten Fachmessen Asiens. Im Jahr 2018 ist die Ausstellungsfläche 2,5 mal so groß wie bei der ersten Messe im Jahr 2015. Auf einer Fläche von über 50.000 Brutto-Quadratmetern werden Produkte von über 500 internationalen Unternehmen, darunter mehr als 100 Startups, ausgestellt.

Die Gewinner der Best of CES Asia Awards wurden am zweiten Tag der CES Asia 2018 bekanntgegeben. Das Preisprogramm wird von ZOL, einem führenden Technologie-Portal in China, präsentiert und wählt richtungsweisende Produkte und Technologien aus dem Bereich AR/VR und Fahrzeugtechnologie zu den besten der Messe aus und stellt diese besonders heraus. TechNode würdigte Startups mit dem größten Potenzial, an der Spitze künftiger Investitions- und Technologieentwicklungstrends zu stehen, mit den CES Asia Startup Awards. Sieben Startups wurden als beste Unternehmen in den jeweiligen Produktkategorien ausgezeichnet.

Die CES Asia 2018 findet im Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC) und im Kerry Hotel statt. Die neuesten Nachrichten, Fotos, B-Roll-Filmmaterial und vieles mehr finden Sie unter CESAsia.com.

Die CES Asia befindet sich im Besitz der International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. und wird gemeinsam mit der Shanghai Intex ausgerichtet. Die CES Asia 2018 geht am 15. Juni in Shanghai, China, zu Ende. Als vorrangige Veranstaltung der der Verbrauchertechnologiebranche in Asien präsentiert die CES Asia große Marken und innovative Unternehmen in mehreren vertikale Märkte auf dem asiatischen Marktplatz.

Über CES Asia:

Die CES Asia ist die führende Veranstaltung für Verbrauchertechnologie, auf der die volle Breite und Tiefe der Innovations-Wertschöpfungskette auf dem asiatischen Markt präsentiert wird. Die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. ist Eigentümer und Veranstalter der Messe, die in Zusammenarbeit mit der Shanghai Intex Exhibition Co. Ltd. (Shanghai Intex) ausgerichtet wird. Namhafte internationale Unternehmen nutzen die Veranstaltung, um ihre Marke zu erweitern und zu stärken, indem sie Führungskräften, internationalen Käufern, internationalen Medien und gewissen Verbrauchern aus China die neuesten Produkte und Technologien vorstellen. Die Teilnehmer haben exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken von China und der ganzen Welt, während sie die Innovationsleistung würdigen, die den Verbrauchertechnologiesektor definiert.

Über die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. und CTA:

Die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Consumer Technology Association (CTA), dem Handelsverband der US-amerikanischen Verbrauchertechnologiebranche, die auf 351 Milliarden US-Dollar beziffert wird und mehr als 15 Millionen Arbeitsplätze in den USA unterstützt. Mehr als 2.200 Unternehmen, von denen 80 Prozent kleine Unternehmen und Startups sind, während andere zu den namhaftesten Marken der Welt zählen, profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA, etwa durch Lobbyarbeit, Marktforschung, technische Bildung, Branchenförderung, Entwicklung von Standards und Aufbau von geschäftlichen und strategischen Beziehungen. Die CTA ist zudem Eigentümer und Veranstalter der CES, dem weltweiten Treffpunkt für alle, die ein geschäftliches Interesse an Verbrauchertechnologien haben. Von der CES erwirtschaftete Gewinne werden in die Branchendienstleistungen der CTA investiert.

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Shanghai Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

