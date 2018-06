"Stuttgarter Zeitung" zum Asyl-Streit:

"Die Asylfrage lässt sich nicht an den bayerischen Grenzen lösen, da irrt die CSU. Es ist aber auch nicht ersichtlich, wie Angela Merkel binnen zwei Wochen auf EU-Ebene erreichen möchte, was ihr zwei Jahre lang misslang: ein Minimum an Solidarität, ohne die eine gemeinsame Asylpolitik nicht auskommt. Die Verhältnisse in der Union sind jedenfalls chaotischer als das aktuelle Asylgeschehen. Wenn Seehofer seine politische Kraftmeierei auf die Spitze treibt, dann ist ihm die vage Hoffnung auf Beifall in Bayern offenbar wichtiger als die politische Stabilität Deutschlands. Davon würden jene Kräfte profitieren, von denen sich die CSU ganz offenkundig in Hysterie versetzen lässt."/yyzz/DP/edh

