Der Wirtschaftsflügel der Union wehrt sich gegen Kritik, die Soziale Marktwirtschaft sei ausgehöhlt. "Wir geben mehr als jeden zweiten Euro des Bundeshaushaltes für Soziales aus. Kaum ein Land auf diesem Globus tut so viel für die gesellschaftliche Solidarität", sagte Carsten Linnemann, Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Aus Sicht von Linnemann muss es in der Debatte um Ungleichheit mehr um die relativ hohe Abgabenlast vieler Bürger gehen. "Die Soziale Marktwirtschaft wird in Zukunft ihre Akzeptanz nur dann behalten, wenn wir mehr an die denken, die mit ihren Steuern und Abgaben den Sozialstaat finanzieren und damit überhaupt erst möglich machen", erklärte Linnemann. Die Mitte der Gesellschaft komme zu kurz. Die Politik müsse die Steuerzahler mehr entlasten - von Beitragssenkungen bei der Arbeitslosenversicherung bis hin zur Abschaffung des Soli.

Vor dem Festakt im Bundeswirtschaftsministerium am Freitag zum Jubiläum "70 Jahre Soziale Marktwirtschaft" mit Kanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatten Vertreter von Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden scharfe Kritik geäußert. Sie monierten, das Modell Soziale Marktwirtschaft habe angesichts der wachsenden Ungleichheit in Deutschland ausgedient und müsse dringend reformiert werden./als/DP/zb

