Auszeichnung gibt Startschuss für Pilot-Einsatz von Sigma Catalog im Rahmen der Bereitstellung von Smart City-Diensten

Sigma Systems gab heute bekannt, dass es den Mayors Challenge Award for Aging Population auf dem Global Smart City Summit in Liverpool gewonnen hat.

Als der Gewinner des Aging Population Challenge Award wird Sigma in Zusammenarbeit mit dem Liverpool City Council seinen Sigma Catalog versuchsweise im Rahmen einer formellen Partnerschaft mit dem City Council und seinen Partnern einsetzen, um den Herausforderungen, die eine alternde Bevölkerung mit sich bringt, zu begegnen.

Tim Spencer, President und CEO von Sigma, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem begehrten Preis ausgezeichnet wurden und können es kaum erwarten, mit der City of Liverpool an Lösungen zum Wohl der alternden Bevölkerung der Stadt zu arbeiten. Städte, die sich dem Prozess der digitalen Transformation unterziehen, werden mit ähnlichen Problemen konfrontiert, wie sie auch Kommunikationsdienstleister (CSP) im Rahmen der digitalen Transformation erleben. Gemeinden machen gute Fortschritte bei der Vernetzung und Automatisierung von Diensten für ihre Bürger. Gleichzeitig nehmen aber auch die Datenquellen zu und der Umfang und die Komplexität der Daten wächst explosionsartig. Deshalb wird es immer wichtiger, über einen Strategie für das Daten- und Zugangsmanagement bei den für Bürger angebotenen Dienste zu verfügen. Das Liverpool City Council hat erkannt, wie Sigma Catalog ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderung helfen kann."

Der Global Smart City Summit Real Solutions for Cities findet im Rahmen des International Business Festival 2018 vom 12.- 28. Juni in Liverpool statt. Die Konferenz befasst sich mit richtungsweisenden Innovationen, die von Smart City-Städten überall auf der Welt realisiert werden.

Weitere Informationen über die Smart City-bereiten Produkte und Dienstleistungen von Sigma finden Sie unter www.sigma-systems.com.

Über Sigma Systems (www.sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

