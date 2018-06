GoverMedia Plus Canada Corp. (ISIN: CA3836541001 / CSE: MPLS) konnte jüngst über seine 100 Prozentige russische Tochtergesellschaft GoverMedia Plus LLC ein Partnerschaftsabkommen mit der lettischen Industrie- und Handelskammer von Riga sowie ein Kooperationsabkommen mit der staatlichen Universität Kasan, die zum Föderationskreis der Wolga gehört und der Higher School of Information Technology unterzeichnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...