Zürich - Über 345'000 Kinder und Jugendliche haben das legendäre WWF-Pandamobil seit dem Start vor 40 Jahren schon besucht. Nun hat der ehemalige Migros-Verkaufswagen ausgedient. Der WWF hat deshalb ein vollkommen neues Pandamobil für dieses schweizweit einzigartige Umweltbildungsprojekt gebaut. Das neue Konzept ist dank zusätzlichem Zugtransport umweltfreundlicher. Eine Fotovoltaik-Testanlage auf dem Dach soll Strom für seinen Betrieb liefern. Ab August startet die neue Tournee zum Thema Nachttiere.

Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen beginnt für das legendäre Pandamobil des WWF eine neue Ära: Ab August 2018 tourt die mobile Ausstellung nicht mehr im Migros-Verkaufswagen durch die Schweiz, sondern mit ausgeklügelter und nachhaltiger Logistik: Ein 20-Fuss Ausstellungscontainer steuert per Zug und LKW in Zukunft die Primarschulen und Kindergärten mit einer Umweltausstellung an. Auf dem Dach des Containers befindet sich als Testversuch eine Fotovoltaikanlage. Mit ihr soll das Pandamobil an den Ausstellungsorten mit Strom versorgt werden. Die Logistik des Containers übernimmt neu die Migros.

