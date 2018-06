Seehofer und Merkel finden in der Flüchtlingsfrage nicht zusammen - und bieten sich einen unglaublichen Kampf um die Macht im konservativen Lager.

Der Bundestag versuchte, den Normalbetrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) saß gerade im Haushaltsausschuss, um über ihren Etat zu beraten. Plötzlich aber wurden alle Sitzungen und Beratungen im Parlament abgebrochen. In allen Bundestagsbüros setzte ein Klingeln ein. Im Abstand von Sekunden klingelte es immer wieder. Die tonale Szenerie hatte etwas von Alarmstimmung. Und die herrschte tatsächlich. Die Glocke ruft die Unionsabgeordneten zu einer kurzfristig angesetzten Sondersitzung um 11.30 Uhr. Schon diese Ad-hoc-Einladung ist ungewöhnlich, noch bemerkenswerter aber eine Detailinformation: Die Abgeordneten von CDU und CSU sollten sich nicht wie üblich gemeinsam treffen, sondern getrennt.

Damit war jedem im politischen Betrieb klar: Der Streit über die Flüchtlingspolitik zwischen Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) ist außer Kontrolle geraten. "Es wird dramatisch", sagte ein Spitzenpolitiker der CSU-Fraktion kurz vor Beginn der Sitzung.

Die meisten CDU-Abgeordneten sagten lieber gar nichts. Ihnen wurden plötzlich Fragen gestellt, die bis vor wenigen Tagen noch absurd erschienen wären: Zerbricht die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU an der Frage, ob bestimmte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden dürfen? Platzt die Koalition? Stürzt die Kanzlerin?

Seehofers Masterplan stößt auf Widerstand

Die Verantwortlichen scheinen selbst überrascht über die dramatische Zuspitzung. Wie konnte es so weit kommen? Der Ausgangspunkt liegt gut zwei Wochen zurück. Die Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schlug bereits hohe Wellen. Dann wurde die 14-jährige Susanna durch einen irakischen Asylbewerber ermordet. Zur gleichen Zeit erhielt Seehofer von seinem parlamentarischen Staatssekretär Stephan Mayer (CDU) nach dem EU-Ministerrat in Luxemburg die Nachricht, dass es nicht gut aussähe für eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik. Seehofer selbst war nicht zu den Verhandlungen gefahren, warum auch immer. Er beschloss, seinen Masterplan Migration zu verschärfen.

Die CDU hielt der Innenminister lange im Ungewissen. Erst bei einem Geheimtreffen am Donnerstag vor einer Woche legte er die Karten auf den Tisch: In der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen hatte er sich mit Merkel, CDU-Parteivize Armin Laschet sowie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und seinem Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verabredet. Der Innenminister präsentierte seinen Plan - und stieß prompt auf Widerstand des Merkel-Lagers.

Merkel fuhr zum G7-Gipfel und hoffte, dass sich die Sache bis zum Sonntag auflöse. Doch als sie wieder in Berlin landete, war nichts gelöst. Im Fernsehtalk mit Anne Will stellte sie deshalb klar: Für sie geht eine europäische Regelung vor einer nationalen. Ergo: kein Zurückweisen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze.

Seehofer war außer sich. Am nächsten Tag sickerte die Nachricht durch, dass er seine geplante Präsentation des Masterplans absagt. Stattdessen erklärte er sein Vorhaben allein den CSU-Abgeordneten und sprach von einer "Systemkrise" in der Flüchtlingspolitik. Die, erbost von dem Umstand, dass die Kanzlerin die Frechheit besitzt, von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen, schlossen die Reihen und stützten Seehofer und damit Landesgruppenchef Dobrindt. Der sprach denn am Dienstag von einem "Koalitionsvertrag plus", den der Masterplan repräsentiere, schließlich geht er weit über die Absprachen mit CDU und SPD hinaus. Auch stellte er klar, dass die CSU sich keinen Millimeter bewegen werde. Für die CSU geht es um nichts anderes als um ein Ende der Merkel'schen Flüchtlingspolitik - im Zweifel mit der Folge, dass Merkel nicht mehr lange Kanzlerin sein kann. Immerhin hatte sie im September 2015 die Grenzöffnung damit begründet, dass Deutschland in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen müsse und im Falle von Widerstand klar gestellt: "Dann ist das nicht mein Land."

Seehofer zeigt längst kein freundliches Gesicht mehr. Er erläuterte nicht einmal den CDU-Abgeordneten die Details seines Masterplans. Stattdessen konnte er sich darüber freuen, dass Fraktionschef Volker Kauder am Dienstag die Leitung der Fraktionssitzung der Union komplett aus dem Ruder lief. Kauder eröffnete und erklärte: Da es keine Einigung in der Migrationspolitik gebe, sei auch eine Diskussion darüber unnötig. Dennoch gab es erste Wortmeldungen. Dann ergriff Seehofer das Wort und ...

