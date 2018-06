Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) stemmt sich dem globalen Trend entgegen und hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der Hauptgrund ist die Inflation, die weiter weit vom Ziel der Notenbank von 2 Prozent entfernt ist.

Andere große Zentralbanken gehen den umgekehrten Weg. Die Federal Reserve hat die Zinsen am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht und weitere Schritte signalisiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellte am Donnerstag Pläne vor, das Anleihenkaufprogramm bis Jahresende auslaufen zu lassen.

Japans Kern-Inflationsrate, die frische Nahrungsmittel ausklammert, stieg im April um 0,7 Prozent und hat sich damit zwei Monate in Folge verlangsamt.

Der geldpolitische Rat der BoJ stimmte mit 8 zu 1 für eine Beibehltung des aktuellen Zinsniveaus. Außerdem hielt sie an ihrem Anleihenkaufprogramm fest.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2018 00:17 ET (04:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.