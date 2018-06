Die Deutschen sparen wo sie können. Ob beim Einkaufen mit Bonuspunkten und Paybackkarten oder bei Gutscheinheften für Restaurants. Kein Wunder, dass viele auch bei Immobilien oder Aktien gerne das Geld zusammenhalten wollen. Dabei sollte man aber genau hinsehen. Kaum ein Markt ist so heterogen in der Preisbildung wie der Immobilienmarkt in Deutschland, speziell in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...