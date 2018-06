Pfäffikon - Oerlikon will die Getriebesparte Drive Systems unter dem Namen GrazianoFairfield an die Schweizer Börse bringen. Der Gang an die SIX Swiss Exchange soll abhängig von den Bedingungen am Kapitalmarkt im dritten Quartal erfolgen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Dabei sollen 87 Prozent der Aktien des Bereichs emittiert werden, bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 100 Prozent. Angaben zum Wert von Drive Systems, die Getriebe, Wellen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...