Porr-HV Teil 1. Das ausgehändigte "Informationsblatt Aktionärsdaten" sorgt für Stirnrunzeln. Insbesondere, dass Porr Ausweiskopien, Unterschriftenprobe, Foto jedes einzelnen Aktionärs speichern will, laut Informationsblatt, und das bis zu 30 Jahre, kann ich nicht nachvollziehen. Es wird sich wohl eh nur um sogenannten "Datenmüll" handeln, man sammelt und sammelt halt, und 99,99% werden nie wieder angeschaut, aber gefallen tut mir das trotzdem nicht. Es werden sich noch weniger Aktionäre zu Hauptversammlungen anmelden, wenn sie auch hier noch so viele Daten abgeben müssen, wir sind doch eh schon unzählige Male in Dateien erfasst. "Die Aktionäre sind keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...