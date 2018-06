Nach der von der Europäischen Zentralbank ausgelösten Kurs-Rally vom Vortag dürfte der Dax am letzten Handelstag der Woche nochmals leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 13 146 Punkte. Für die nun zu Ende gehende Woche zeichnet sich damit ein Anstieg des Dax von knapp drei Prozent ab.

Allerdings könnte der sogenannte große Verfall an der Derivatebörse Eurex für erratische Bewegungen sorgen. An diesem Tag verfallen Terminkontrakte und Optionen auf die Aktienindizes und auf einzelne Aktien. Anleger versuchen vor dem Verfall oft, die Kurse am Kassamarkt in die für sie günstige Richtung zu bewegen. Die Juni-Derivate auf den Dax und den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verfallen am Mittag.

Anschließend rückt am Nachmittag eine ganze Reihe von Konjunkturdaten in den USA in den Blick der Anleger. Die Wirtschaft in den USA hatte sich zuletzt sehr robust gezeigt. Allerdings droht dem Welthandel eine weitere schwere Belastung: Kreisen zufolge macht US-Präsident Donald Trump ernst und lässt an diesem Freitag gegen China Strafzölle für Waren im Wert im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar verhängen. Eine Bestätigung des Weißen Hauses gab es dafür zunächst nicht.

Die Investoren dürften am Freitag zudem nochmals die Entscheidungen der EZB vom Vortag analysieren und daraus Schlüsse für ihr Anlageverhalten ziehen. Die Notenbank hatte am Vortag eine weiterhin lockere Geldpolitik und Zinserhöhungen frühestens ab dem Herbst 2019 signalisiert. Auch die japanische Notenbank hat am Freitag entschieden, ihre ultralockere Geldpolitik fortzusetzen./bek/fba

