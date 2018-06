MedienmitteilungCALIDA GROUP

CALIDA erhöht Beteiligung an LAFUMA auf 87.70%

Die an der SIX Swiss Exchange notierte CALIDA Holding AG hat sich mit CDC Entreprises Elan PME, einer langjährigen Ankeraktionärin von LAFUMA, bezüglich der Übernahme von deren Aktienanteilen an LAFUMA in Höhe von 8.54% geeinigt. Der entsprechende Kaufvertrag wurde am 14. Juni 2018 unterzeichnet und wird in den nächsten Tagen vollzogen.

Mit diesem Kauf erhöht die CALIDA GROUP ihre Beteiligung an der führenden französischen Sportbekleidungsgruppe LAFUMA auf 87.70%. Der Kaufpreisbeträgt 17.99 Euros pro Aktie.

CDC Entreprises Elan PME tritt aus dem Verwaltungsrat der LAFUMA SA zurück.

Sursee (Schweiz), 15. Juni 2018 Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG Reiner Pichler,CEO Tel.: +41 41 925 44 49

yvonne.baettig@calida.com (http://www.calidagroup.com/)

DieCALIDAGROUPisteineglobal tätigeBekleidungsgruppemitHauptsitzin der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Lingeriesegment sowie den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- und Outdoorsegment und erzielte 2017 einen Umsatzvon rund CHF 380 Millionen mit rund 3'000 Mitarbeitern. Die CALIDA GROUP ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.