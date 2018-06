SFC Energy AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme SFC Energy AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 15.06.2018 / 07:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Ad-hoc - ISIN DE0007568578 SFC Energy AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Brunnthal/München, 15. Juni 2018 - Der Vorstand der SFC Energy AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals von derzeit EUR 9.749.612,00 um bis zu EUR 500.000,00 auf maximal EUR 10.249.612,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen mit dem Ziel, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu ca. 5 Prozent zu erhöhen. Die Gesellschaft hat den Platzierungspreis der neuen Aktien, die ab dem 01. Januar 2018 gewinnberechtigt sind, marktnah auf EUR 8,44 pro Aktie festgesetzt. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Investoren gezeichnet werden. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu ca. EUR 4,2 Mio. soll vornehmlich zur Finanzierung und Absicherung der regionalen Wachstumsstrategie in unseren zivilen Märkten, aber auch im Verteidigungsbereich genutzt werden. SFC Energy AG Investor Relations: SFC Energy AG Susan Hoffmeister Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-378 Fax. +49 89 673 592-169 Email: susan.hoffmeister@sfc.com 15.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695669 15.06.2018 CET/CEST

