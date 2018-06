FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der von der Europäischen Zentralbank ausgelösten Kurs-Rally vom Vortag dürfte der Dax am letzten Handelstag der Woche nochmals leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 13 146 Punkte. Für die nun zu Ende gehende Woche zeichnet sich damit ein Anstieg des Dax von knapp drei Prozent ab.

USA: - TECH-RALLY - Gute Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag die wichtigsten US-Technologieindizes auf Rekordhochs getrieben. Die Standardwerte jedoch schlossen wenig verändert und standen damit noch unter dem Eindruck der überraschend schnellen Straffung der Geldpolitik am Vortag. Die von der Notenbank in Aussicht gestellten, raschen Leitzinserhöhungen signalisieren zwar einerseits die zuversichtlichen Konjunkturerwartungen der Währungshüter, schmälern aber andererseits die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Aktienmärkte tendieren am Freitag gemischt nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle auf Importe aus China zu verhängen. Japans Indizes handeln zur Stunde leicht im Plus, Chinas Börsen verzeichneten ein Minus, und Hongkongs Märkte handelten so gut wie unverändert.

DAX 13.107,10 1,68%

XDAX 13.159,13 2,29%

EuroSTOXX 50 3.527,11 1,37%

Stoxx50 3.120,67 1,36%

DJIA 25.175,31 -0,10%

S&P 500 2.782,49 0,25%

NASDAQ 100 7.279,59 1,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 160,85 0,66%

Bund-Future Settlement 160,71 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1575 0,06%

USD/Yen 110,85 0,19%

Euro/Yen 128,30 0,23%

ROHÖL:

Brent 75,85 -0,09 USD

WTI 66,91 +0,02 USD

