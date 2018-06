Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1570 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1730 Dollar festgesetzt. Zum Franken wurde der Euro am Freitagmorgen nur wenig verändert zu 1,1546 gehandelt, nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...