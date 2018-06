Von ungefähr 120 € war die Aktie auf etwas mehr als 80 € gefallen und hatte damit eine Menge Dampf abgelassen. Bei der jüngsten Hauptversammlung (9. Mai) gab es den Segen für eine Dividende von 2,20 € je Aktie - es war die achte Anhebung in Folge und der höchste Wert seit dem Börsengang im Jahr 1990. Unterdessen wartete das Unternehmen in den vergangenen Wochen mit einigen strategischen Pinselstrichen auf. Dazu gehört zum einen die Aufstockung bei der Homag Group um etwa 1,26 Mio. Aktien auf eine Beteiligungsquote von 63,9 %; einen großen Teil des Zukaufs wickelte man über eine Kaufoption (über 7,05 % des Grundkapitals) ab, was reizvoll ist, da man inkl. dessen für die etwa 1,26 Mio. zugekauften Homag-Aktien im Durchschnitt gerade mal 27,73 € bezahlte. Das vergleicht sich mit einem Homag-Aktienkurs von derzeit grob 61 €. Die Aktionärsgruppe Schuler-Klessmann als Verkäuferin steht anschließend noch für 14,1 % an Homag. Allerdings gibt es eine Poolvereinbarung mit Dürr, womit bei einer Hauptversammlung eine Dreiviertelmehrheit geschaffenwerden könnte. Gegen Anfang Juni meldete man die Unterzeichnung des Kaufvertrags für das industrielleUmwelttechnikgeschäft der amerikanischen Babcock &Wilcox Enterprises. Dies steht (über die beiden EinheitenMEGTEC und Universal) im laufenden Jahr voraussichtlichfür rund 200 Mio. € Umsatz und soll die Umwelt-TechnikDivision Clean Technology Systems von Dürr ergänzen, für die bis zu 200 Mio. € Umsatz in diesem Jahr veranschlagt sind. Per 2021 will Dürr in dem neu formierten Bereich auf Erlöse von bis zu 500 Mio. € kommen und dabei eine Ebit-Marge von 6 bis 7 % erwirtschaften. Übrigens: Gem. Daten der BaFin gab es in der jüngeren Zeit mehrere Insiderkäufe. Jeweils am 7. Juni kauften die Vorstandsmitglieder Carlo Crosetto (CFO) sowie Dr. Jochen Weyrauch (allerdings im Kontext des Vergütungssystems). Fazit: Wir wollen erst mal an Bord bleiben. Hilfreich wäre nun ein charttechnischer Ausbruch über 97/98 €.



