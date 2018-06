Amazon.com (WKN:906866) ist ohne Frage eine einmalige Erfolgsgeschichte. In den 20 Jahren seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt. Amazon dominiert die Bereiche E-Commerce und Cloud Computing, und der Drang nach Wachstum kennt keine Grenzen. Aber mit einer Marktkapitalisierung von 800 Mrd. US-Dollar und einer Vielzahl von Risiken kann es für die Amazon-Aktien schwierig werden, in der Zukunft eine deutlich bessere Performance als der Markt zu erzielen. Drei unserer Motley-Fool-Investoren halten Best Buy (WKN:873629), Appian (WKN:A2DR9Y) und Canopy Growth (WKN:A140QA) für bessere Investitionen als Amazon. Hier ist, was man wissen sollte. Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...